NASA сообщила, когда Crew Dragon вернется на Землю

31 мая около 17:15 космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС.

Глава американского агентства NASA Джим Брайденстайн рассказал, когда космический корабль SpaceX Crew Dragon вернется на Землю вместе с экипажем.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Предварительно, 1 августа Crew Dragon вместе с астронавтами Дагласом Херли и Роберт Бенкен отсоединится от МКС и направится к Земле», – написал он.

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Приводнение запланировано на 2 августа. Однако на дату будет влиять погода.

Как сообщал УНИАН, в мае в США двое астронавтов на борту коммерческого пилотируемого космического корабля компании SpaceX под названием Crew Dragon успешно взлетели в космос. 31 мая около 17:15 космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС.

Справка УНИАН. Впервые за 9 лет двое американских астронавтов отправятся на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле. NASA не разрабатывала новый корабль для полетов на МКС, а объявила конкурс среди частных компаний - в 2014 году в нем победили Boeing и Space X.

При этом, тестовый полет Starliner, который разработала Boeing, был неудачным, зато тестовый запуск Сrew Dragon от Space X прошел успешно. В марте 2019 года состоялся первый полет Crew Dragon к МКС - испытательная миссия SpaceX Demo-1. Корабль доставил продукты на станцию и вернул нужные грузы на Землю. Вместо астронавтов на борту находился манекен в скафандре.

Аппараты Crew Dragon - многократные, но по контракту с NASA для доставки людей на станцию ​​их использовать только однократно. При этом SpaceX разрешено использовать эти же капсулы повторно для грузовых миссий на МКС.

Отметим, что стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.

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