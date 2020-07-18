NASA сообщила, когда Crew Dragon вернется на Землю
Глава американского агентства NASA Джим Брайденстайн рассказал, когда космический корабль SpaceX Crew Dragon вернется на Землю вместе с экипажем.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Предварительно, 1 августа Crew Dragon вместе с астронавтами Дагласом Херли и Роберт Бенкен отсоединится от МКС и направится к Земле», – написал он.
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Приводнение запланировано на 2 августа. Однако на дату будет влиять погода.
Как сообщал УНИАН, в мае в США двое астронавтов на борту коммерческого пилотируемого космического корабля компании SpaceX под названием Crew Dragon успешно взлетели в космос. 31 мая около 17:15 космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС.
Справка УНИАН. Впервые за 9 лет двое американских астронавтов отправятся на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле. NASA не разрабатывала новый корабль для полетов на МКС, а объявила конкурс среди частных компаний - в 2014 году в нем победили Boeing и Space X.
При этом, тестовый полет Starliner, который разработала Boeing, был неудачным, зато тестовый запуск Сrew Dragon от Space X прошел успешно. В марте 2019 года состоялся первый полет Crew Dragon к МКС - испытательная миссия SpaceX Demo-1. Корабль доставил продукты на станцию и вернул нужные грузы на Землю. Вместо астронавтов на борту находился манекен в скафандре.
Аппараты Crew Dragon - многократные, но по контракту с NASA для доставки людей на станцию их использовать только однократно. При этом SpaceX разрешено использовать эти же капсулы повторно для грузовых миссий на МКС.
Отметим, что стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
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