Космический корабль Starship стартовал в 1:15 по киевскому времени.

Американская компания SpaceX провела успешные испытания прототипа космического корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас.

Starship стартовал в 1:15 по киевскому времени. Корабль за несколько минут поднялся на высоту около 10 км на трех двигателях Raptor, а затем "мягко" приземлился на одном двигателе на посадочной площадке.

Напомним, запуск прототипа космического корабля SN10 прерывался. Так, В 22:14 запуск ракеты был отменен за одну десятую секунды до старта.

Starship SN10 в 19:49 начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался в 20:50 по киевскому времени, но подготовка была прервана из-за необходимости технических работ на стартовой площадке.

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Илон Маск ранее заявлял, что вероятность успеха испытаний - около 60%.

Во время двух аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы корабля взорвались при посадке.

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Автор: Александр Топчий