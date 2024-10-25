Астрономы пока не могут установили, что это за объекты, но выдвинули новое предположение о том, чем они могут быть.

Астрономы выдвинули новую гипотезу о том, что создало пары объектов, названных JuMBO.

Год назад астрономы обнаружили странные пары необъяснимых объектов, вращающихся по орбите в туманности Ориона. Теперь ученые предложили новое потенциальное объяснение этих явлений, в то время как другие исследователи задаются вопросом, существуют ли они вообще, пишет The New York Times.

Как заявила Розальба Перна, астрофизик-теоретик из Университета Стоуни-Брук, у специалистов не так уж много уверенности в их существовании, но "даже просто наличие одного из них произвело бы революцию в том, что мы считали возможным" для образования звезд и планет.

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С помощью телескопа Джеймса Уэбба, астрономы изучают туманность Ориона в мельчайших подробностях, демонстрируя блестящие закрученные облака пыли и газа, которые дадут начало сотням звезд в течение нескольких миллионов лет.

Ученые Марк Маккогриан из Института астрономии Макса Планка в Германии и Сэмюэл Пирсон из Европейского космического агентства в Нидерландах, нашли более 40 пар объектов, похожих по массе на Юпитер, плавающих внутри туманности. Они назвали эти объекты JuMBO.

Звезды образуются в результате гравитационного коллапса пыли и газа, но JuMBO оказались слишком маленькими, чтобы пройти этот процесс, что предполагает, что они образовались как планеты вокруг звезд, которые затем были выброшены. Однако их присутствие парами усложняет этот сценарий. Маловероятно, что десятки пар планет, выброшенных звездой, в конечном итоге будут вращаться друг вокруг друга из-за их слабого гравитационного притяжения.

Другие специалисты - Джессика Даймонд и Ричард Паркер из Университета Шеффилда в Англии допустили, что объекты могли образоваться как звезды. Но их рост затем был остановлен горсткой гораздо более крупных звезд в туманности, называемых звездами OB, которые в 40 раз тяжелее Солнца.

"Звезды OB - самые большие звезды в Орионе", - сказала Даймонд и добаувила. - "Подумайте об OB как о звездных хулиганах, которые не дали своим братьям JuMBO превратиться в настоящие звезды".

Почти все звезды, включая Солнце, формируются как множественные, фрагментируясь из одного звездообразующего комка пыли и газа. Это объясняет, почему так много JuMBO находятся парами: они представляют собой двойные звездные ядра, рожденные вместе, но никогда не достигающие своего размера.

После того, как были обнаружены JuMBO, был представлен ряд других объяснений того, чем они могут быть.

Другие идеи включают в себя то, что космические лучи задержали рост объектов, или что они действительно могли быть выброшенными планетами, которые каким-то образом сумели сцепиться, когда их выкинуло из звезды.

Тем не менее, остается также возможность того, что объекты - это просто яркие фоновые звезды, пронзающие туманность, и ничего таинственного в них нет.

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