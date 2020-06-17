CNN: Facebook позволит выключать политическую рекламу, но не всем

Американская социальная сеть по-своему готовится к напряженным президентским выборам в США.

Перед началом ожесточенных президентских гонок в США Facebook и Instagram объявили, что позволят пользователям выключать политическую рекламу, чтобы она не появлялась в ленте.

"Мы услышали тех, кто уже определился с выбором и просто хочет завершения выборов", - цитирует CNN исполнительного директора и основателя Facebook Марка Цукерберга.

Возможность блокировать политическую рекламу станет доступна пользователям в США в течение следующих нескольких недель. Функция будет касаться также сообщений от так называемых "комитетов политического действия" - организаций, через которые политики в США обычно собирают пожертвования для своих кампаний.

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Facebook неоднократно критиковали за то, что социальная сеть позволяет кандидатам размещать рекламу, которая содержит ложь и фальшивые утверждения. Например, компанию заставили удалить сотни сообщений от команды президента Дональда Трампа, в которых утверждалось, что "фальшивые новости" попытаются заблокировать рекламу его кампании перед "Суперкубком".

Хотя федеральные законы требуют, чтобы ее показывали телеканалы. Также другая реклама Трампа призывала людей "ответить немедленно" на опрос, который выдавал себя за перепись в США, но на самом деле им не был.

Вместе с тем, Цукерберг недавно сказал, что Facebook "не должен быть арбитром правды во всем, что люди говорят в интернете". Так он отреагировал на решение Twitter проверить на достоверность некоторые сообщения Трампа.

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