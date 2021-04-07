Ученые говорят, что каменная плита с пометками - самая старая из известных карт, которая довольно точно описывает французский регион.

Найденная каменная плита со времен Бронзовой эры может быть самой старой из известных до сих пор трехмерной картой Европы. Ее размеры - 2 на 1,5 метра. Впервые ее обнаружили еще в 1900 году. А затем нашли в погребе в одном из замков Франции в 2014 году.

Археологи, которые исследовали узоры на камне, которому 4 тысячи лет, говорят, что отметки - это карта местности в западной части Бретона, региона на северо-западе Франции. Об этом пишет BBC. Таким образом, каменную плиту можно считать самой старой 3D-картой известного региона в Европе.

Читайте такжеУченые создали карту потерянного континента ЗеландияКусок породы, называемый плитой Сан-Белек, относится к раннему Бронзовому периоду. Он был изготовлен примерно между 1900 и 1650 годом до нашей эры. Впервые его раскопали во время исследований доисторического захоронения в департаменте Финистер, которые в 1900 году вел французский археолог Поль дю Шателье.

Про плиту забыли на более чем столетие. Она хранилась в погребе Кернужского замка, где когда-то жил Шателье. Но в 2014 году доисторическую плиту снова нашли. Проанализировав отметки и резьбу на камне, исследователи пришли к выводу, что это может быть карта.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Bulletin of the French Prehistoric Society, "повторяющиеся отметки, которые объединяются линиями" на поверхности, описывают местность в Финистере. По мнению ученых, углубления на плите - это трехмерное изображение долины реки Одет. А несколько линий повторяют речную сеть в регионе. Сравнение отметок на плите с данными геолокации свидетельствуют, что они на 80% точны для 28 километров береговой линии реки.

"Это, возможно, самая старая карта территории, которая была идентифицирована. По всему миру есть несколько таких карт, начертанных на камне. В общем, они все абстрактные. Но это первая карта, которая описывает местность в определенном масштабе", - сказал доктор Клемен Николя из Университета Борнмута, который выступил соавтором исследования.

Читайте такжеNBC News: Африка медленно распадается из-за рождения нового океанаПо мнению французского ученого, эту древнюю карту могли использовать для подтверждения принадлежности описанной на ней территории, например, небольшому принцу или королю тех времен.

"Мы склонны недооценивать географические знания древних обществ. Эта плита важна, потому что она проливает свет на картографические знания", - сказал доктор Николя.

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Перевод: Лесь Дымань