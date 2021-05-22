Китайский марсоход займется изучением геологического строения, атмосферы и климата Марса.

Китайский марсоход «Чжужун» системы «Тяньвэнь-1» приступил к исследованиям.

Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники. В частности, «Чжужун» покинул посадочную платформу и достиг поверхности Марса в 10:40 по пекинскому времени, говорится в заявлении.

Китайский марсоход займется изучением геологического строения, атмосферы и климата Марса.

Межпланетная станция «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода. Комплекс запустили на Марс 23 июля 2020 года ракетой-носителем «Чанчжэн-5». Спускаемый аппарат системы «Тяньвэнь-1» достиг поверхности Марса 15 мая, передает kommersant.

Читайте такжеКитайский зонд прислал первые фото с МарсаЭто не первый китайский зонд для изучения поверхности Марса. В 2011 году китайский орбитальный аппарат «Инхо-1» должен был отправиться изучать планету, однако станция не смогла покинуть околоземную орбиту.

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Автор: Ирина Погорелая