YouTube решил сделать подсчет дизлайков на платформе конфиденциальным.

Видеосервис YouTube перестанет показывать зрителям общее количество дизлайков под видео.

Об этом сообщается в блоге видеосервиса.

После ряда экспериментов YouTube решил сделать подсчет дизлайков на платформе конфиденциальным. Изменения будут постепенно внедряться у всех пользователей, начиная с 10 ноября, а на полное отключение потребуется некоторое время, но работа уже началась.

Разработчики заявили, что новые правила призваны помочь пользователям и создателям контента формировать сообщества, в которых "принято уважать друг друга".

"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой создатели имеют возможность добиться успеха и чувствовать возможность безопасно выразить себя", – отметили в YouTube.

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При этом пользователи все так же смогут оценивать видео как "Лайками", так и "Дизлайками". Вот только общее число негативных отметок будет видно исключительно авторам контента в их личной "Творческой студии" YouTube.

Это позволит им ориентироваться в предпочтениях пользователей.

Как сообщал УНИАН, ранее Telegram начал тестировать функцию встроенной рекламы в каналах с большим количеством подписчиков. Вскоре будет платная подписка, при оформлении которой можно будет отключить рекламные объявления.

Автор: Олег Давыгора