Это уникальна находка - всего пятая за все время.

На восточном берегу Нила ученые обнаружили опухоль из зубов в тазу древнего египтянина. Об открытии сообщили Международном журнале палеопатологии.

Сначала археолог Мелинда Кинг Ветцель подумала, что она смотрит на плод времен египетских фараонов. Однако зачем ученые определили, что это редчайшее открытие. Они утверждают, что нашли древнейшие свидетельства зрелой тератомы яичника или опухоли зародышевых клеток.

Сегодня эта масса выглядит как кальцинированный комок дезорганизованных и полностью сформированных тканей, таких как кость и зубы.

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Его размеры примерно 3 на 2 сантиметра и датируется находка серединой 14 века до нашей эры.

Открытие сделали во время раскопок по обнаружению кладбищ обычных людей, похороненных недалеко от того, что когда-то было столицей фараона Эхнатона, основанной в 1345 году до нашей эры.

Скелет молодой женщины с опухолью яичника был найден в многокамерной гробнице на кладбище пустыни Амарны. На момент смерти ей, вероятно, было от 18 до 21 года.

Как сообщается, ее похоронили, положив руки на таз и завернув ее так, как это принято на других неэлитных кладбищах Амарны. Тем не менее, на ней было больше украшений, чем на других телах поблизости.

В тазу женщины обнаружили тератому - это редкие типы опухолей зародышевых клеток, которые обычно доброкачественные, хотя могут сопровождаться такими симптомами, как боль в животе или бесплодие.

В археологии они встречаются очень редко. Фактически, это лишь пятый случай такого рода, обнаруженный археологами, и единственный в Египте. Ранее подобные опухоли археологи находили только в Испании, Франции, Перу и Португалии.

В результате раскопок археологи обнаружили опухоль с двумя зубами. Они оба полностью покрыты эмалью, хотя и несколько изуродованы. Также можно заметить частично сформированные корневые структуры.

Находка слишком развита для плода на ранней стадии, это свидетельствует, что образование - это не нерожденный ребенок, а именно опухоль.

Ранее стало известно, что в одной из могил Древнего Египта археологи обнаружили свиток с письменами - так называемую "Книгу мертвых". В ней содержатся заклинания, которые помогут умершим в загробной жизни.

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