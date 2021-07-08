Видеорезюме можно будет найти в приложении с хэштегом #TikTokResumes.

Платформа для создания коротких вирусных видео TikTok запустила в США пилотную программу TikTok Resumes, в рамках которой соискатели могут размещать свои видеорезюме. В рамках программы TikTok сотрудничает с рядом крупных работодателей, таких как Target, Shopify и Chipotle.

Как отмечается в блоге TikTok, на платформе растет количество творческого контента, посвященного карьерному росту. В связи с этим платформу хотят развивать в том числе и как канал для поиска работы и найма сотрудников.

Соцсеть договорилась о сотрудничестве с рядом крупнейших работодателей. Среди них – крупная американская розничная сеть Target, IT-компания Shopify и сеть ресторанов быстрого питания Chipotle.

Видео резюме можно будет найти в приложении с тегом #TikTokResumes, а также на отдельном сайте www.tiktokresumes.com. Программа по приему резюме будет действовать с 7 по 31 июля.

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Автор: Дмитрий Захаров