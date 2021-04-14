Ученые хотят отправить ровер на южный полюс Луны.

Американская ракетостроительная компания SpaceX доставит в космос луноход Griffin в 2023 году.

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Как сообщает Spacenews, контракт со SpaceX подписала компания Astrobotic, которая работает над луноходом по заказу NASA. Для пуска будет использована ракета Falcon Heavy.

Astrobotic выиграла конкурс NASA по созданию космического аппарата для программы VIPER. Она предусматривает отправку ровера на южный полюс Луны.

С помощью лунохода ученые хотят исследовать недоступные для полноценного наблюдения регионы полярной области Луны. Предполагается, что там могут быть ледяные залежи, которые сильно помогут пилотируемым миссиям будущего. Ровер должен будет проработать на поверхности Луны по меньшей мере 100 дней.

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Автор: Дмитрий Захаров