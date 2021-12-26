Как отметили в NASA, это первая корректировка полета и на данный момент она уже завершена.

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) скорректировали курс полета мощного телескопа "Джеймс Уэбб".

Об этом сообщили в NASA.

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Корректировка полета была проведена в воскресенье, 26 декабря и длилась 65 минут.

Как отметили в NASA, это первая корректировка полета и на данный момент она уже завершена.

В космическом агентстве подчеркнули, что корректировка курса помогла более точно настроить траекторию движения аппарата в направлении зоны размещения.

Телескоп "Джеймс Уэбб":

25 декабря 2021 NASA запустило в космос орбитальную инфракрасную обсерваторию "Джеймс Уэбб". Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

"Джеймс Уэбб" отправился в космос со стартового комплекса Arianespace ELA-3 на Европейском космодроме, расположенном неподалеку Куру, Французская Гвиана. Космический телескоп вывела ракета-носитель Ariane 5.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа.

Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.