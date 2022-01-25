Они не только подают блюда, но еще и общаются с клиентами.

В Испании в ресторане города Эстремадура тарелки с едой разносят роботы-коты. Они не только подают блюда, но еще и общаются с клиентами.

Об этом сообщает ТСН.

Роботы, высотой полтора метра, получили название BellBot. Они принимают заказы благодаря специальной программе. Представители ресторана говорят, что такие "официанты" очень нравятся клиентам заведения.

Самые большие ценители роботов-котов - дети. Стоимость одного такого робота - 20 тысяч долларов.

Читайте такжеЭто киберпанк: Илон Маск готовится вживлять чипы в людей уже в этом годуОбычным официантам переживать не стоит, ведь их не будут полностью заменять на электронных работников. Роботы-коты лишь дополняют персонал и помогают людям, полноценно выполнять все обязанности они не могут.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Илон Маск пообещал не допустить восстание своих роботов Tesla Bot как в "Терминаторе".

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