Ракета рухнула через три минуты после взлета.

В декабре произошло падение ракеты с двумя спутниками на борту почти сразу после взлета. Причиной неудачного запуска могла стать деталь украинского производства.

Как передает издание The Washington Post, такими выводами поделились в Европейском космическом агентстве по результатам проведенного расследования. "Причиной отказа стало постепенное разрушение сопла Zefiro 40", — сообщили в ведомстве. Вторая ступень Zefiro 40 изготовлена итальянской космической компанией Avio. Во время полета она пострадала от "неожиданного термомеханического перегрева" углеродного компонента, приобретенного в Украине.

Как сообщил Пьер-Ив Тиссье из компании Arianespace, вывод был сделан на основе изучения идентичных элементов. Заключение планируют подтвердить в дальнейших испытаниях. В Европейском космическом агентстве также внимательно изучили Zefiro 40, но не обнаружили "никаких недостатков в конструкции".

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Что известно о неудачном запуске

Взлет ракеты Vega C проходил в декабре на космодроме во Французской Гвиане. Она рухнула через три минуты после старта. В компании Arianespace, которая обеспечивала запуск, причиной падения назвали снижение давления во второй ступени. Это "привело к преждевременному завершению миссии".

Vega C должна была вывести на орбиту два спутника наблюдения Земли производства Airbus, Pleiades Neo 5 и 6. Их планировали включить в общую группу, способную делать снимки любой точки нашей планеты с разрешением 30 сантиметров.

Падение стало третьей неудачей за последние восемь запусков Vega и Vega C. В Arianespace пообещали преодолеть "сложный момент". А глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер пообещал принять меры, чтобы "выйти из кризиса более сильными".

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