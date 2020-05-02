"Уже тошнит": украинские полярники рассказали о нелегких буднях на пути домой

Некоторое время украинцы вынуждены будут провести в Чили.

Группа украинских полярников, которые работали на станции «Академик Вернадский», направляются домой.

Об этом ученые рассказали в Telegram «Полярники и полярниці».

Читайте такжеЗима близко: украинский полярник рассказал о жизни на станции "Академик Вернадский" (фото)«Девятый день на судне. Десяток просмотренных фильмов и немного меньше прочитанных книг. Под конец Дрейка уже тошнит от всего и это в прямом смысле. Таблетки и пластыри от укачивания не очень помогают, чувствуешь себя разбитым и обессиленным, но лежать все дни перехода тоже трудно. С этим Дрейком проблема в том, что он занимает слишком длительное время, чтобы перейти его на одном дыхании, и не достаточный, чтобы привыкнуть», – говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторое время украинцы вынуждены будут провести в Чили.

«Будущие планы на самом деле простые – мы будем заточены в отеле минимум до 6 мая, тогда должен быть облегченный карантин в Чили, и, возможно, возобновятся регулярные рейсы. И тогда при первой возможности будем идти домой. Последняя информация из центра: «карантина не будет». Так что, возможно, нас и раньше заберут. Но более детальные планы нам еще не говорят», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что украинские полярники будут дома ориентировочно в мае.