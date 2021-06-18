Для контроля компания установила в своем офисе в Китае специальные камеры, распознающие улыбку.

Японский технологический гигант Canon установил в офисе своей китайской дочерней компании Canon Information Technology камеры с технологией распознавания улыбки на базе искусственного интеллекта.

Такие камеры позволяют только улыбающимся работникам входить в офис или бронировать конференц-залы, пишет Financial Times в своем материале о том, как компании контролируют сотрудников с помощью ИИ и алгоритмов.

Фирмы следят за тем, что работники делают на своих компьютерах, используют камеры видеонаблюдения для измерения продолжительности обеденного перерыва и даже отслеживают их передвижение за пределами офиса с помощью мобильных приложений.

Canon Information Technology анонсировала свои камеры с функцией распознавания улыбки в прошлом году как часть набора инструментов для управления рабочим пространством.

Читайте такжеУ Маска показали обезьянку, играющую в видеоигру "силой мысли" (видео)В компании заявили, что такая технология должна сделать офис более жизнерадостным в эпоху постпандемии.

На данный момент программное обеспечение используется в офисе в Пекине, а также поставляется в Сингапур. При этом многие сотрудники сочли такое технологическое решение слишком навязчивым.

"Теперь компании манипулируют не только нашим временем, но и нашими эмоциями", - написал один из пользователей Weibo.

По словам представителя китайской Canon, программное обеспечение предназначено для создания позитивной атмосферы.

"Мы хотели побудить сотрудников создавать позитивную атмосферу, используя эту систему с включенной настройкой обнаружения улыбки. В большинстве случаев люди просто стесняются улыбаться, но как только они привыкают к улыбкам в офисе, они сохраняют свои улыбки и без системы, что создает позитивную и живую атмосферу", - сообщили в компании.

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Перевод: Катерина Комолова