Датская компания решила, что операционные риски подрывают привлекательность украинских услуг.

Украина оказалась среди 50 наиболее популярных стран для глобального ІТ-аутсорсинга в 2020 году. Однако, в этом списке она разместилась на 28-м месте.

Об этом пишет Rzeczpospolita добавляя, что список составила компания 7N, которая базируется в Дании. Она помогает ІТ-компаниям найти подрядчиков в других странах. В основном ее деятельность сосредоточена в странах Скандинавии, хотя она также присутствует в США, Индии и Польше. Составляя свой рейтинг, компания отметила неплохой уровень талантов в Украине, ее географическую близость к Западной Европе, выгодную цену проживания, транспортировки и доступность рабочей силы в городах. Однако, по оценкам 7N, украинской привлекательности вредят политические, социальные и коммерческие риски.

Читайте такжеIT-специалисты опубликовали прогноз тенденций развития угроз в 2021 годуНаиболее привлекательной для ІТ-аутсорсинга в регионе Центральной и Восточной Европы оказалась Польша. Как отмечает Rzeczpospolita, развитая инфраструктура, низкая стоимость проживания, а также близость к Западной Европе стали главными польскими преимуществами. В списке она оказалась на 10-м месте. А всего в мире для ІТ-аутсорса 7N назвала наиболее привлекательными Филиппины, Индию и Ирландию.

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Перевод: Лесь Дымань