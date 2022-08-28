Биологи в течение 10 лет работали с тремя типами стволовых клеток.

Ученые из Кембриджского университета впервые вырастили из стволовых клеток мышей эмбрионы. У них сформировался мозг, бьющееся сердце и зачатки других органов тела. Исследования велись в течение 10 лет.

Об этом сообщается в журнале Nature.

Биологи работали с тремя типами стволовых клеток: трофобласта, iXEN и эмбриональными стволовыми. За 8,5 дня у эмбриона появились сокращающееся сердце, передняя и средняя часть мозга, а также желточный мешок.

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Отмечается, что для успешного развития человеческого эмбриона нужно правильное взаимодействие между его тканями и тканями, которые соединят эмбрион с матерью.

После оплодотворения сначала развиваются три типа стволовых клеток. Так, одни со временем становятся тканями организма, а два других - поддерживают развитие эмбриона. В частности, формируют плаценту и желточный мешок, откуда эмбрион получает питательные вещества.

Биологам удалось объединить культуры всех трех типов стволовых клеток в правильной пропорции и подходящей питательной среде. Главным достижением авторы исследования считают формирование почти полноценного эмбрионального мозга.

Во время выращивания эмбриона биологи отключали ген, который отвечает за развитие предшественницы нервной системы и глаз - нервной трубки.

Указывается, что у синтетических эмбрионов развивались точно такие же дефекты, что и у животных с соответствующей мутацией. Это доказывает, что выращенные эмбрионы аналогичны эмбрионам, которые получены из оплодотворенных половых клеток.

Исследование провели для изучения потери беременности. Как известно, высокий риск прерывания беременности приходится на то время, когда три типа стволовых клеток начинают посылать друг другу механические и химические сигналы, указывающие эмбриону, как правильно развиваться.

Ученые планируют в будущем вырастить синтетические эмбрионы из стволовых клеток человека, чтобы проводить эксперименты на более поздних стадиях развития. Это поможет изучить ключевые механизмы развития человеческих органов.

Напомним, ранее ученые впервые вырастили "синтетические эмбрионы" без спермы, яйцеклеток и матки.

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