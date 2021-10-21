Археологов установили, что викинги поселились на канадском острове Ньюфаундленд еще в 1021 году.

Группа ученых из нидерландского университета Гронингена при помощи радиоуглеродного анализа установила, что викинги посещали Северную Америку до 1021 года. Это на несколько веков раньше, чем эту часть мира открыл мореплаватель Христофор Колумб.

Как сообщается в журнале Nature, точную дату удалось установить по результатам анализа 127 образцов древесины, найденных в поселении Л'Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд, передает LB.ua. На этих образцах остались следы от металлических инструментов, которые коренные народы в те времена не использовали.

Остатки поселения археологи обнаружили в 1960 году. Оно считается единственным достоверно известным памятником в Северной Америке, который относится к викингам. Археологи ранее считали, что эта стоянка возникла в районе 9-10 столетия нашей эры.

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Выяснить точную дату пребывания викингов на территории современной Канады позволил большой скачок содержания радиоуглерода в атмосфере Земли, который произошел в 993 году и отразился на годовых кольцах деревьев во всем мире.

Напомним, что первооткрывателем Америки считается мореплаватель Христофор Колумб, который первым из достоверно известных путешественников пересек Атлантический океан и в 1492 году высадился на одном из островов в Карибском море.

При этом есть данные, что на территории Северной Америки задолго до Колумба, еще в 10 веке, бывали скандинавские викинги. На территории остальной Европы об этих экспедициях ничего не было известно.

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Автор: Александр Топчий