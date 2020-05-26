TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения

На покупках в приложениях, показатели TikTok и Douyin за месяц увеличились в десять раз-до 78 миллионов долларов.

TikTok и его китайский клон Douyin заняли в апреле первое место по покупкам внутри приложений, согласно данным Sensor Tower, которые не учитывают игры и рекламу.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

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На покупках в приложениях, показатели TikTok и Douyin за месяц увеличились в десять раз до 78 миллионов долларов, опередив YouTube, Tinder и Netflix, которые делают ставку на платные подписки.

На втором месте в рейтинге оказался YouTube, выручка которого составила почти 76 млн долларов США. В первую пятерку также вошли Tinder, Disney+ и видеосервис Tencent Video.

В Douyin пользователь через внутреннюю валюту может поддерживать авторов понравившегося контента

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