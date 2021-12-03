Электрический квадроцикл выполнен в стиле знаменитого, но еще не выпущенного пикапа Cybertruck.

Производитель электромобилей Tesla выпустил в США электрический квадроцикл Cyberquad для детей с 8 лет.

"Будьте готовы к любым приключениям с полностью электрическим Cyberquad for Kids. Вдохновленный нашим культовым дизайном Cybertruck, четырехколесный квадроцикл имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными световыми полосами", - говорится на сайте компании.

Читайте такжеАкции Tesla пробили исторический максимум: компания получила рекордный заказ на электромобилиCyberquad for Kids работает от литий-ионного аккумулятора, развивает скорость до 16 км/ч и обладает запасом хода на 24 км.

Tesla открыла предзаказ на квадроциклы и пообещала начать доставку чрез 2-4 недели. Стоит Cyberquad for Kids 1 900 долларов.

Как сообщал УНИАН, Tesla представила концепт полноразмерного квадроцикла Cyberquad вместе с электрическим пикапом Cybertruck еще в ноябре 2019 года. Однако выпуск детской версии компания ранее не анонсировала.

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Автор: Катерина Комолова