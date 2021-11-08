Галактика расположена на расстоянии примерно 120 миллионов световых лет от Земли.

Телескоп Hubble сделал фото спиральной галактики Mrk 1337, которая находится в созвездии Дева.

Как сообщается на сайте обсерватории, эта галактика расположена на расстоянии примерно 120 миллионов световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

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Mrk 1337 - это спиральная галактика со слабой перемычкой, что означает, что ее спиральные рукава выходят из центральной перемычки с газом и звездами. Отмечается, что подобные перемычки встречаются примерно у половины спиральных галактик, включая и наш Млечный Путь.

Как сообщили в ESA, наблюдение за Mrk 1337 является частью кампании по улучшению наших знаний о том, как быстро расширяется Вселенная. Ее инициировал американский астрофизик Адам Рисс, который в 2011 году получил Нобелевскую премию за открытие ускоренного расширения Вселенной с помощью наблюдений над далекими сверхновыми.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий