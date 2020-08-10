На снимке запечатлена галактика NGC 1614, которая находится от нас на расстоянии около 200 миллионов световых лет.

Космический телескоп Хаббл сделал снимок "пылающей галактики" NGC 1614.

Фото было опубликовано на сайте обсерватории.

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Как сообщается, NGC 1614 представляет собой галактику эксцентрической формы, пылающую от активности.

Эта галактика находится примерно в 200 миллионах световых лет от Земли и расположена в южном созвездии Эридана.

NGC 1614 - результат слияния галактик в прошлом, которое привело к ее необычному виду. Космическое столкновение также вызвало турбулентный поток межзвездного газа, что привело к всплеску звездообразования, которое началось в ядре и медленно распространилось по галактике.

Как сообщается, из-за бурного прошлого и нынешнего внешнего вида астрономы классифицируют NGC 1614 как галактику со вспышкой звездообразования и светящуюся инфракрасную галактику.

Светящиеся инфракрасные галактики являются одними из самых ярких объектов в локальной Вселенной, а NGC 1614, по сути, является второй по яркости галактикой в пределах 250 миллионов световых лет.

Напомним, ранее космический телескоп Хаббл сделал новый снимок Сатурна. Это новое фото Сатурна запечатлело лето в северном полушарии планеты.

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