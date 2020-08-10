Хаббл сделал снимок "пылающей" галактики
Космический телескоп Хаббл сделал снимок "пылающей галактики" NGC 1614.
Фото было опубликовано на сайте обсерватории.
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Как сообщается, NGC 1614 представляет собой галактику эксцентрической формы, пылающую от активности.
Эта галактика находится примерно в 200 миллионах световых лет от Земли и расположена в южном созвездии Эридана.
NGC 1614 - результат слияния галактик в прошлом, которое привело к ее необычному виду. Космическое столкновение также вызвало турбулентный поток межзвездного газа, что привело к всплеску звездообразования, которое началось в ядре и медленно распространилось по галактике.
Как сообщается, из-за бурного прошлого и нынешнего внешнего вида астрономы классифицируют NGC 1614 как галактику со вспышкой звездообразования и светящуюся инфракрасную галактику.
Светящиеся инфракрасные галактики являются одними из самых ярких объектов в локальной Вселенной, а NGC 1614, по сути, является второй по яркости галактикой в пределах 250 миллионов световых лет.
Напомним, ранее космический телескоп Хаббл сделал новый снимок Сатурна. Это новое фото Сатурна запечатлело лето в северном полушарии планеты.
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