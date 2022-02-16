Космический телескоп IXPE, принадлежащий NASA и космическому агентству Италии, сделал свой первый снимок. На фотографии можно увидеть остатки звезды, которая взорвалась несколько веков назад.
Фото появилось в блоге NASA.
Как отмечают астрономы, телескоп сфотографировал "Кассиопею А" - остаток звезды, которая взорвалась еще в 17-м веке.
"Изображение Кассиопеи А через IXPE очень хорошее, и мы с нетерпением ждем анализа данных поляриметрии, чтобы узнать еще больше об этом сверхновом остатке", - отметил астроном Паоло Соффитта.
Ударные волны при взрыве звезды охватили окружающий газ, нагрели до высоких температур и ускорили частицы лучей. Вследствие этого образовалось светящееся облако.
"Кассиопея А" оказалась в поле зрения астрономов уже давно, но четкая фотография поможет ученым посмотреть на космический объект под другим углом.
Ранее космический телескоп Hubble сделал фото далеких галактик IC 2431, которые бурно сливаются.