Спутники Илона Маска помешали астрономам наблюдать за кометой Neowise (фото)

Мировое сообщество астрономов и астрофизиков обеспокоено развертыванием малых спутников на орбите Земли, которые мешают научным наблюдениям.

Спутники Starlink системы глобального интернета, которые запустил бизнесмен и миллиардер Илон Маск, помешали наблюдать за кометой C/2020 F3 (Neowise).

Об этом изданию Gizmodo рассказал астрофотограф Даниэль Лопес.

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По его словам, на снимках кометы Neowise, сделанных с территории национального парка Тейде, расположенного на острове Тенерифе (Испания), оказались запечатлены яркие полосы, оставленные спутниками Starlink.

«Это конец астрономических наблюдений в том виде, какими мы их знали», - заявил Лопес.

По словам ученого, мировое сообщество астрономов и астрофизиков обеспокоено развертыванием малых спутников на орбите Земли, которые мешают научным наблюдениям.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 июля, комета Neowise приблизилась на минимальное расстояние к Земле, ее было видно невооруженным глазом.

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