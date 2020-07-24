цей матеріал доступний українською

Спутники Илона Маска помешали астрономам наблюдать за кометой Neowise (фото)

22:03, 24 июля 2020
Наука и IT
25 0
REUTERS

Спутники Starlink системы глобального интернета, которые запустил бизнесмен и миллиардер Илон Маск, помешали наблюдать за кометой C/2020 F3 (Neowise).

Об этом изданию Gizmodo рассказал астрофотограф Даниэль Лопес.

Читайте такжеИлон Маск рассказал, как будет работать глобальный интернет

По его словам, на снимках кометы Neowise, сделанных с территории национального парка Тейде, расположенного на острове Тенерифе (Испания), оказались запечатлены яркие полосы, оставленные спутниками Starlink.

«Это конец астрономических наблюдений в том виде, какими мы их знали», - заявил Лопес.

По словам ученого, мировое сообщество астрономов и астрофизиков обеспокоено развертыванием малых спутников на орбите Земли, которые мешают научным наблюдениям.

фото El Cielo de Canarias

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 июля, комета Neowise приблизилась на минимальное расстояние к Земле, ее было видно невооруженным глазом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter