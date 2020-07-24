Спутники Илона Маска помешали астрономам наблюдать за кометой Neowise (фото)
Спутники Starlink системы глобального интернета, которые запустил бизнесмен и миллиардер Илон Маск, помешали наблюдать за кометой C/2020 F3 (Neowise).
Об этом изданию Gizmodo рассказал астрофотограф Даниэль Лопес.
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По его словам, на снимках кометы Neowise, сделанных с территории национального парка Тейде, расположенного на острове Тенерифе (Испания), оказались запечатлены яркие полосы, оставленные спутниками Starlink.
«Это конец астрономических наблюдений в том виде, какими мы их знали», - заявил Лопес.
По словам ученого, мировое сообщество астрономов и астрофизиков обеспокоено развертыванием малых спутников на орбите Земли, которые мешают научным наблюдениям.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 июля, комета Neowise приблизилась на минимальное расстояние к Земле, ее было видно невооруженным глазом.
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