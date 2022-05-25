Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что выделенные в рамках меморандума и компанией Google 43 тыс. ноутбуков Chromebook распределят в соответствии с заявками общин на школы и профессионально-технические учреждения Украины.
Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.
"За счет тяжелых, долгих, почти двухмесячных переговоров с компанией Google Министерство образования и науки Украины подписало меморандум, который сегодня позволяет нам получить нам 43 тыс. ноутбуков", - рассказал Шкарлет.
По его словам, распределение ноутбуков будет происходить в соответствии с заявками общин на школы и профессионально-технические заведения.
"А в приоритете будем распределять по заведениям, которые, прежде всего, пострадали от военной агрессии. Заведения, которые принимают очень много учеников и внутренне перемещенных лиц, и учителя, которые вынужденно должны были изменить свое место пребывания", - отметил Шкарлет.
Министр также отметил, что без внимания не останется ни одна территориальная община.
Как сообщал УНИАН, корпорация Google предоставит 43 тыс. ноутбуков Chromebook для украинских преподавателей.