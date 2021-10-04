Основатель Facebook опустился на шестое место в списке миллиардеров.

Из-за глобального сбоя, который произошел сегодня в работе Facebook и ряда других сервисов, основатель соцсети и программист Марк Цукерберг потерял $6,6 миллиарда и опустился в списке миллиардеров.

Об этом свидетельствуют данные Forbes.

На данный момент Цукерберга опережают Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно с семьей, Билл Гейтс и Ларри Эллисон.

Происходящее повлияло на цену акций ведущих мировых IT-компаний - многие из них подешевели. В частности, акции Twitter упали в цене более чем на 6%, Facebook – на 5,7%, Amazon и Apple – на 2,8% каждая, Netflix – на 2,3%.

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Как сообщалось, вечером в понедельник в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Кроме того, не работают Instagram, WhatsApp и Messenger.

Кроме того, проблемы с доступом и обновлениями по всему миру сейчас наблюдаются у TikTok, Twitter, Telegram, Google и Amazon. Представители соцсети Facebook в микроблоге Twitter сообщили, что работают над устранением проблем в работе своих продуктов.

По состоянию на 23:00 по Киеву работа сервисов не восстановлена. Не работают как сайты, так и мобильные приложения указанных соцсетей. Жалобы поступают от пользователей из разных уголков мира.

Автор: Юрий Годован