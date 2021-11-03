Под ограничения попали две израильские компании NSO Group и Candiru, российская IT-компания Positive Technologies и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy PTE.

Министерство торговли США внесло в черный список четыре компании из Израиля, России и Сингапура, обвинив их в содействии злоумышленной деятельности в киберпространстве.

Как сообщает Радио Свобода, под ограничения попали две израильские компании NSO Group и Candiru, российская IT-компания Positive Technologies и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy PTE.

Последние две обвинили в причастности к обороту киберинструментов, которые использовались для получения незаконного доступа к информационным системам, что угрожает приватности и безопасности отдельных лиц и организаций во всем мире.

"NSO Group и Candiru добавлены в список на основании свидетельств того, что они разрабатывали и поставляли шпионское программное обеспечение иностранным правительствам, которые злонамеренно использовали его в отношении официальных лиц, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и посольских работников", – говорится в сообщении торгового ведомства.

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Внесение организаций в черный список предусматривает ограничение экспорта, реэкспорта и передачи их товаров внутри страны физическим и юридическим лицам. Решение принимает бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Московская компания Positive Technologies, которая занимается разработками в сфере IT-безопасности, с апреля находится в санкционном списке Министерства финансов США за "поддержку киберпрограммы российских спецслужб". Компания обвинения отвергает, отмечает издание "Медиазона".

Летом 2021 года израильская NSO оказалась в центре скандала, связанного с опубликованным в июле расследованием международного медиа-консорциума по поводу шпионского оборудования, которое выпускается компанией, - Pegasus. Авторы расследования пришли к выводу, что инструменты Pegasus использовались при попытках взломать смартфоны журналистов, правозащитников, бизнесменов и чиновников примерно из 50 стран.

Сама NSO Group настаивала, что Pegasus предназначен для использования против преступников и террористов и доступен только для военных и правоохранительных структур, а также служб разведки и безопасности.

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Автор: Екатерина Гирнык