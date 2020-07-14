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Дождались: Spotify подтвердил свой запуск в Украине

20:49, 14 июля 2020
Наука и IT
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REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба  компании.

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Сервис запустят в 13 странах, в частности, Украине, Казахстане, Беларуси, России, Молдове, Албании, Хорватии, Черногории и Сербии.

Spotify будет доступен бесплатно или по премиум-подписке.

Накануне компания добавила Украину к обновленной политике пользования.

Согласно документу, сервисом могут пользоваться лица в возрасте с 18 лет, заключив договор со Spotify на условиях украинского законодательства.

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