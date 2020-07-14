Дождались: Spotify подтвердил свой запуск в Украине

Spotify будет доступен бесплатно или по премиум-подписке.

Шведский музыкальный сервис Spotify с 15 июля станет доступен для украинских пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Сервис запустят в 13 странах, в частности, Украине, Казахстане, Беларуси, России, Молдове, Албании, Хорватии, Черногории и Сербии.

Spotify будет доступен бесплатно или по премиум-подписке.

Накануне компания добавила Украину к обновленной политике пользования.

Согласно документу, сервисом могут пользоваться лица в возрасте с 18 лет, заключив договор со Spotify на условиях украинского законодательства.

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