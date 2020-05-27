Spotify отменила лимит песен в приложении

Новая функция работает только на количество музыки, которую можно добавить в библиотеку.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что теперь в собственную библиотеку пользователей можно добавлять неограниченное количество музыки.

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Ранее был установлен лимит в 10 тыс. песен.

С 2014 года пользователи Spotify просили отменить лимит количества музыки, которую можно добавлять в библиотеку, однако в компании не хотели этого делать, так как менее 1% пользователей достигали такого значения в сервисе, передает kommersant.

Новая функция работает только на количество музыки, которую можно добавить в библиотеку. Лимит в 10 тыс. сохраняется для плей-листов, а также для песен, которые можно скачать на устройства для прослушивания офлайн.

Как сообщал УНИАН, шведский стриминговый сервис Spotify создал плейлисты и подкасты для животных, которые остаются дома одни. Подкасты состоят из успокаивающей музыки, историй и приятных голосовых сообщений, которые начитали британские актеры. По задумке авторов, это снизит уровень стресса питомца, когда он находится дома без хозяина.

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