Спутники сгорели в атмосфере Земли после преждевременного развертывания.

В SpaceX начали расследование после преждевременного развертывания и падения на Землю 20 спутников Starlink. Дальнейшие запуски Falcon 9 отложили на неопределенный срок.

Как пишет Independent, спутники, запущенные на борту ракеты SpaceX Falcon 9 11 июля с военной базы Ванденберг в Калифорнии, сгорели в атмосфере. Тогда ракета взлетела, как и ожидалось, и ее первая ступень успешно отделилась, как и было запланировано. Но вторая ступень не смогла завершить свое второе сгорание после утечки жидкого кислорода.

"Вторая ступень Falcon 9 выполнила свою первую вспышку номинально, однако на второй ступени произошла утечка жидкого кислорода. Хотя ступень уцелела и все еще выводила спутники, она не смогла успешно завершить свой полет по орбите", – говорится в сообщении SpaceX.

Видео дня

Застряв на низкой орбите, ракета выпустила свою полезную нагрузку из 20 спутников Starlink, которые также застряли на неоптимальной орбите. Атмосферное сопротивление замедлило движение спутников, что привело к их падению.

"При таком уровне сопротивления наша максимально доступная тяга вряд ли будет достаточной для успешного подъема спутников. Таким образом, спутники снова войдут в атмосферу Земли и полностью разрушатся. Они не представляют угрозы для других спутников на орбите или для общественной безопасности", – говорилось в заявления компании.

Отчаянная попытка сжечь топливо и вывести спутники на более высокую орбиту не удалась, и все 20 спутников встретили огненную смерть в атмосфере. Известно, что SpaceX не будет запускать ракеты Falcon 9, пока не завершится расследование этого инцидента.

Компания заявила, что проведет "полное расследование в координации с FAA", чтобы определить первопричину и принять корректирующие меры для обеспечения успеха будущих миссий. Пока неясно, как долго флагманская ракета SpaceX Falcon 9 будет находиться на земле. Длительная задержка может привести к изменению графика запусков компании на 2024 год.

Что предшествовало

На днях стало известно, что компания SpaceX потерпела редкую поломку своей ракеты Falcon 9 в космосе, что стало первой серьезной аварией в полете за сотни запусков этого устройства. Двигатель в верхней части Falcon 9 вышел из строя по неизвестным причинам во время попытки повторного запуска на орбите.

Впоследствии стало известно, что впервые за почти десять лет ракета SpaceX потерпела крушение, оставив интернет-спутники компании на столь низкой орбите. Из-за этого они были обречены на падение сквозь атмосферу и сгорание.

Вас также могут заинтересовать новости: