Последнее в 2020 году затмение Солнца не будет наблюдаться в Украине.

Сегодня в мире пройдет последнее в этом году полное солнечное затмение. Увидеть его смогут жители Южной Америки и Африки. Полностью наблюдать это явление смогут жители Аргентины и Чили. В Украине астрономическое явление наблюдаться не будет - во время затмения солнце у нас уже зайдет. Однако наблюдать его можно в онлайн-трансляции.

Затмение - это астрономическое явление, когда Луна на небе полностью или частично перекрывает Солнце. Сегодняшнее событие - единственное полное затмение в 2020 году.

Когда пройдет солнечное затмение

Частичное затмение начнется 14 декабря в 08:33 EST (15:33 по Киеву). Полная фаза начнется в 9:32 EST (16:32) и пройдет через Чили и Аргентину - в этом время Луна полностью закроет Солнце.

Максимальное затмение ожидается в 11:13 EST (18:13) и пройдет в Аргентине. Завершение полной фазы ожидается в 12:54 EST (19:54), после чего оно перейдет в частичную. Частичное солнечное затмение закончится в 13:53 EST (20:53).

Трансляция затмения с комментариями ученого

Смотрите онлайн-трансляцию солнечного затмения

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова