Наблюдать это явление удастся не в каждом регионе.

Полное и последнее в этом году солнечное затмение будут иметь возможность наблюдать сегодня жители Земли.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, затмение произойдет в 18:00 по Киевскому времени. В течение 24 минут Луна будет проходить перед солнечным диском и на несколько минут полностью затмит небесное светило.

Наблюдать это явление удастся не в каждом регионе. Лучше всего его будет видно в Южной Африке и Южной Америке.

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Автор: УНИАН