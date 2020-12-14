Сегодня состоится последнее в этом году солнечное затмение / фото REUTERS
Полное и последнее в этом году солнечное затмение будут иметь возможность наблюдать сегодня жители Земли.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, затмение произойдет в 18:00 по Киевскому времени. В течение 24 минут Луна будет проходить перед солнечным диском и на несколько минут полностью затмит небесное светило.
Наблюдать это явление удастся не в каждом регионе. Лучше всего его будет видно в Южной Африке и Южной Америке.
Последнее солнечное затмение в этом году – на 24 минуты луна полностью затмит небесное светило
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