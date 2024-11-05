Следствие инцеста с пороком сердца: ученые раскрыли секрет младенца, которому 17 тысяч лет

Скелет этого ребенка нашли в 1998 году в Италии. Он сохранился прекрасно, поэтому исследователи смогли раскрыть многие детали о жизни младенца.

В Италии нашли скелет младенца которому 17 000 лет. ДНК, полученная из него, раскрыла захватывающие детали о короткой жизни ребенка и быте древних людей, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.

Остатки были обнаружены в отличном состоянии, что позволило исследователям с чрезвычайной точностью воспроизвести детали его жизни и смерти через тысячелетия.

"Младенец из Гротта-делле-Мура", которого нашли в 1998 году в пещере на юге Италии, прожил от 7,5 месяцев до 1,5 лет. Рост ребенка составлял 82 см, а по генетическим данным, он мог иметь голубые глаза, вьющиеся темные волосы и темную кожу, что было характерно для населения Центральной и Юго-Западной Европы в период верхнего палеолита.

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Останки, защищенные плитами скалы, были чрезвычайно хорошо сохранились, несмотря на свой возраст, который по радиоуглеродной датировке составляет между 17 320 и 16 910 годами. Благодаря этому ученые получили уникальную возможность исследовать особенности физического развития, состояние здоровья и возможные причины смерти этого ребенка.

Генетический анализ выявил, что младенец, вероятно, страдал от гипертрофической кардиомиопатии - наследственного заболевания, вызывающего утолщение сердечной мышцы, что могло привести к его преждевременной смерти.

Исследователи также обнаружили, что родители ребенка были близкими родственниками, вероятно, двоюродными братом и сестрой. Такой уровень родства редко случался в эпоху палеолита, но стал более частым в неолите, отметила автор исследования, доктор Алессандра Моди из Флорентийского университета.

Из анализа зубов маленького ребенка исследователи обнаружили признаки физиологического стресса до и после рождения: девять эпизодов, свидетельствующих о периодах значительного физического напряжения во время развития.

Изотопный анализ зубов указывает, что мать ребенка имела ограниченную мобильность и, вероятно, недоедала в последние месяцы беременности. К тому же перелом ключицы у младенца свидетельствует о возможной сложности при родах.

"Это новаторское исследование, сочетающее различные методы анализа скелетных остатков, позволило нам получить беспрецедентное представление о росте и условиях жизни ребенка, жившего в ключевой период заселения итальянского полуострова, а также собрать информацию о жизни охотников-собирателей того времени", - отметил Стефано Бенацци, профессор антропологии из Болонского университета.

История младенца из Гротта-делле-Мура открывает уникальное окно в этот период человеческой истории и добавляет еще один важный элемент к генетической головоломке, связанной с населением итальянского полуострова 17 000 лет назад.

"Это исследование привело к реконструкции древнейшего генома в Италии", - добавил профессор антропологии Флорентийского университета Дэвид Карамелли. "Оно демонстрирует значительные изменения в населении южной Италии в конце последнего ледникового максимума, с появлением групп с Балкан, которые продвинулись на юг, заселяя регионы Италии".

Как сообщал УНИАН, ранее в США палеонтологи обнаружили окаменелость " жителя болот", который жил еще во времена динозавров. Останки этого древнего млекопитающего откопали в городе Рейнджли, штат Колорадо.

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