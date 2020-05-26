Виртуальная еда: ученые показали прибор, позволяющий ощутить вкус пищи (видео)

Устройство воссоздает вкус пищи при прикосновении к нему языком.

Японские ученые разработали устройство, которое позволяет ощутить вкус «виртуальной еды».

Об этом сообщает Naked Science.

«Синтезатор норимаки» с помощью электрической стимуляции воздействует на определенные зоны языка и позволяет ощутить любой из пяти основных вкусов без необходимости потреблять пищу.

В основе гаджета - электролиты (вещество, которое проводит электрический ток), внедренные в пять гелей, контролирующих интенсивность пяти основных вкусов: кислого, сладкого, горького, соленого и умами (вкус высокобелковых веществ).

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По словам авторов разработки, опыты показали, что устройство позволяет «ощутить вкус всего - от липких конфет до суши, без необходимости помещать кусочек еды в рот».

Ученые предполагают, что их разработка станет полезной, например, для авиапассажиров на дальних рейсах: прямо в полете можно будет насладиться ароматным «виртуальным» стейком или мороженым, избегая замороченного процесса готовки.

Однако, помимо развлекательной составляющей, «синтезатор» может стать неоценимым гаджетом для тех, кто стремится похудеть и контролирует вес, — или для страдающих гипертонией, которые вынуждены ограничивать потребление соли: они смогут есть настоящую еду, а «синтезатор норимаки» приправит ее «виртуальной солью».

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