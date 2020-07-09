Samsung начнет продавать телефоны без зарядного устройства - СМИ

В компании считают, что зарядки и так поставляются в достаточном количестве.

Компания Samsung Electronics рассматривает план, который исключит зарядное устройство из списка компонентов смартфона при продаже.

Об этом сообщает ETNews.

По данным издания, Samsung Electronics уже рассматривает план, который исключит зарядку из списка компонентов смартфона. Хотя точные сроки и способ выполнения плана не определены, известно, что он исключает зарядные устройства из нескольких моделей, которые, как ожидается, будут выпущены в 2021 году.

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Зарядное устройство предоставляется в качестве основного компонента всякий раз, когда человек покупает смартфон. Поскольку смартфон можно использовать только тогда, когда его аккумулятор заряжен, зарядное устройство всегда поставляется со смартфоном, когда человек покупает смартфон.

Тем не менее поговаривают, что Samsung Electronics обсуждает план, который исключит зарядки в стартовом наборе при продаже, поскольку считает, что зарядные устройства поставляются в достаточном количестве.

Индустрия также считает, что Samsung Electronics рассматривает этот план, стремясь снизить свои производственные затраты, чтобы компенсировать цены на смартфоны, которые растут из-за дополнительных функций, таких как сеть 5G.

Стоимость единицы зарядного устройства не дорогая, как у полупроводников и дисплеев. Тем не менее, для производителей смартфонов стало очень важно снизить производственные затраты, чтобы обеспечить прибыльность по мере насыщения мирового рынка смартфонов.

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