Саркофаги сделаны из дерева. На них даже сохранилась краска.

В Египте нашли еще один тайник с саркофагами в некрополе Саккары, возраст которых 2,5 тысячи лет.

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Об этом сообщает Министерство туризма и памятников Египта.

Как сообщается, в этот раз смогли обнаружить колодец с 14 гробами.

Предварительные исследования показывают, что эти гробы полностью закрыты и не были тронуты со времен захоронения.

Обнаружение тайника с деревянными саркофагами в Египте: что известно

В начале сентября египетские власти обнаружили 13 полностью запечатанных гробов возрастом 2500 лет.

Найденные саркофаги оставались нетронутыми в течение тысячелетий.

Саркофаги были найдены в могильной шахте на глубине 11 метров под землей, сложенные друг на друга. Они настолько хорошо сохранились, что даже некоторые краски, нанесенные на дерево, остались нетронутыми.

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Перевод: Екатерина Лиманская