В Египте нашли тайник с древними саркофагами / фото Министерство туризма и памятников Египта

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Об этом сообщает Министерство туризма и памятников Египта.

Как сообщается, в этот раз смогли обнаружить колодец с 14 гробами.

Предварительные исследования показывают, что эти гробы полностью закрыты и не были тронуты со времен захоронения.

На деревянных саркофагах сохранилась краска / фото Министерство туризма и памятников Египта
Возраст найденных саркофагов - 2 500 лет / фото Министерство туризма и памятников Египта

Обнаружение тайника с деревянными саркофагами в Египте: что известно

  • В начале сентября египетские власти обнаружили 13 полностью запечатанных гробов возрастом 2500 лет.
  • Найденные саркофаги оставались нетронутыми в течение тысячелетий.
  • Саркофаги были найдены в могильной шахте на глубине 11 метров под землей, сложенные друг на друга. Они настолько хорошо сохранились, что даже некоторые краски, нанесенные на дерево, остались нетронутыми. 

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Перевод: Екатерина Лиманская