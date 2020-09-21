В Египте нашли тайник с древними саркофагами / фото Министерство туризма и памятников Египта
В Египте нашли еще один тайник с саркофагами в некрополе Саккары, возраст которых 2,5 тысячи лет.
Читайте такжеВласти Египта пригласили Илона Маска исследовать пирамиды Хеопса
Об этом сообщает Министерство туризма и памятников Египта.
Как сообщается, в этот раз смогли обнаружить колодец с 14 гробами.
Предварительные исследования показывают, что эти гробы полностью закрыты и не были тронуты со времен захоронения.
На деревянных саркофагах сохранилась краска / фото Министерство туризма и памятников Египта
Возраст найденных саркофагов - 2 500 лет / фото Министерство туризма и памятников Египта
Обнаружение тайника с деревянными саркофагами в Египте: что известно
- В начале сентября египетские власти обнаружили 13 полностью запечатанных гробов возрастом 2500 лет.
- Найденные саркофаги оставались нетронутыми в течение тысячелетий.
- Саркофаги были найдены в могильной шахте на глубине 11 метров под землей, сложенные друг на друга. Они настолько хорошо сохранились, что даже некоторые краски, нанесенные на дерево, остались нетронутыми.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram