По словам главы Apple Тима Кука, переход на собственные процессоры станет историческим для компании.

Компания Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах на WWDC 2020.

Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале Apple.

Apple подчеркнула, что в новых компьютерах Mac будут использовать чипы собственного производства. Компания заметила, что новые процессоры обеспечивают лучшую производительность, энергоэффективность, совместимость с остальным железом и софтом. При этом чипы будут отличаться от тех, что используются в iPhone и iPad. Apple раскрыла информацию, что Adobe и Microsoft адаптируют свои приложения пакетов Creative Cloud и Office под новые процессоры.

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По словам главы Apple Тима Кука, переход на собственные процессоры станет историческим для компании.

Также Apple представила новое поколение операционной системы macOS, получившей название Big Sur. В ОС был переработан дизайн интерфейса, добавлен Центр управления (как в iOS и iPadOS) и появились превью вебсайтов в браузере Safari.

Как сообщал УНИАН, в ходе мероприятия WWDC 2020 компания Apple представила iOS 14 с полностью обновленным домашним экраном, новыми виджетами, "Библиотекой приложений", новым форматом App Clips для приложений из App Store, новыми функциями "Сообщений" и множеством других новинок.

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