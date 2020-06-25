Илон Маск показал новые детали космического корабля для полетов на Марс

Первый грузовой полет Starship на соседнюю планету может состояться уже в 2022 году.

Основатель SpaceX Илон Маск раскрыл новые детали космического корабля Starship, который его компания строит для того, чтобы доставлять грузы и людей на Луну и Марс.

Как пишет The Independent, на своей странице в Twitter он опубликовал фото, на котором видны два массивных бака. В них будет содержаться топливо для Starship. Маск также подтвердил, что большие новости относительно прогресса в проекте стоит ожидать в сентябре. Ранее в этом месяце Маск назвал разработку Starship "наивысшим приоритетом" для SpaceX.

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Прототип космического корабля был представлен в прошлом году. С того времени он прошел ряд испытаний. В начале 2020-го произошел драматический взрыв во время проведения теста криогенного давления в центре разработок SpaceX в штате Техас. Согласно замыслу, космический корабль из нержавеющей стали Starship должен быть способным доставлять до 100 человек в ходе миссий в различные уголки Солнечной системы.

Пока определенной даты его первой миссии нет. Хотя Маск ранее допускал, что пилотируемый полет на Марс может состояться до 2025 года. Первая же грузовая миссия Starship может состояться уже в начале 2022 года. В ее рамках корабль доставит материалы, необходимые для начала строительства человеческой колонии на соседней планете. На прошлой неделе Маск объявил, что SpaceX строит "космические порты" для запуска и приема ракет, которые будут совершать полеты между Землей, Луной и Марсом.

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