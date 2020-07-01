В Китае обезьяне успешно вживили печень свиньи

Животные, которым пересадили сердце и почку свиней, вскоре умерли.

Врачи военно-медицинского университета военно-воздушных сил Китая провели научный эксперимент, пересадив трем обезьянам органы свиньи.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Животные, которым пересадили сердце и почку свиней, вскоре умерли. А вот обезьяна с печенью свиньи жива уже более двух недель. Китайские специалисты утверждают, что это самый длительный срок жизни животного с органом, пересаженным от другого вида.

«Обследование показало, что объем трансплантированной печени значительно увеличился, кровоснабжение и функции печени в норме, как и показатели жизнедеятельности», - рассказали врачи.

По словам ученых, они приблизились еще на один шаг к решению проблемы нехватки человеческих органов для трансплантации.

Как сообщал УНИАН, китайские ученые утверждают, что им удалось добиться рождения первой в мире «свино-обезьяны». Они ввели стволовые клетки примата в оплодотворенные свиные эмбрионы, а затем привили их свиноматке, позволив беременности пройти полный срок. Это привело к тому, что родились две гибридные свинки с генами обезьян.

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