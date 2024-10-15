Ученые описали Quaestio как "живая летопись древнейшей сложной животной жизни Земли".

В Австралии исследователи обнаружили новое ископаемое животное возрастом от 635 до 538 млн лет. Находка дает новое представление о первой форме жизни животных на Земле.

Исследователи назвали совершенно новое, хотя и древнее животное Quaestio из-за вопросительного знака на его плоском мясистом теле, пишет Interesting Engineering. Questio шириной около 8 см является одним из первых животных, которые эволюционировали. Датируемое эдиакарским периодом, более 500 млн лет назад, это одно из "первых сложных макроскопических животных", появившихся на Земле.

В то время животные еще не развили способность рыть норы. Они только появились, поэтому океан был покрыт "слизистым слоем микроорганизмов". Исследователи полагают, что Quaestio мог перемещаться по дну океана в поисках пищи.

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Профессор Скотт Эванс из Университета штата Флорида, ведущий автор исследования, прокомментировал: "Это действительно говорит о беспрецедентной природе ископаемых в Нильпене, поскольку они сохранились непосредственно рядом с доказательствами их деятельности - в данном случае, показывая нам, как животное, вымершее полмиллиарда лет назад, получало свою пищу".

Quaestio описали как "живая летопись древнейшей сложной животной жизни Земли". Теперь это круглое существо может претендовать на место среди примерно 100 многоклеточных организмов эдиакарского периода. Однако исследователи даже обнаружили замечательные черты, которые отличают Quaestio от других форм жизни.

"Что действительно интересно в этой окаменелости, так это то, что она двусторонне симметрична, что означает, что ее правая сторона отражает ее левую сторону, но затем у нее есть асимметричный элемент, который образует форму перевернутого вопросительного знака", - сказал профессор Дросер.

Он добавил, что такого рода симметрия указывает на определенный уровень генетической сложности. Например, люди двусторонне симметричны, но имеют ряд асимметрий, например, расположение сердца и аппендикса. "Ряд других подобных асимметрий обнаружен во всем животном мире — это, по-видимому, один из первых организмов, организовавшихся таким образом", - объяснил ученый.

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