Доступ к новым онлайн-курсам Google бесплатный.

Технологическая компания Google запустила онлайн-платформу «Новые цифровые возможности» для повышения цифровой грамотности, доступ к которой открыт для всех желающих.

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Об этом сообщила пресс-служба Google.

«Сегодня мы объявляем о запуске онлайн-платформы «Новые цифровые возможности с Google», доступ к которой открыт для всех желающих. Сейчас особенно нужны цифровые навыки, чтобы развивать свой бизнес, продвигать свою карьеру, или даже для отдыха. Google стремится помочь, предоставляя бесплатное обучение, инструменты и опыт», - сказано в сообщении.

Отмечается, что платформа будет регулярно пополняться новыми материалами и инструментами.

Также сегодня Google запустила образовательную программу «Google для туризма: развитие бизнеса онлайн», разработанную для руководителей и владельцев компаний в туристической отрасли и гостинично-ресторанного бизнеса в Украине.

«На протяжении курса участники узнают, как разместить информацию о компании в Интернете, как увеличить количество клиентов и продажи благодаря инструментам от Google и других компаний», - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, один курс состоит из 7 интерактивных тренингов в онлайн-формате. Каждый тренинг разделен на части разной степени сложности, чтобы быть полезным как для начинающих, так и для опытной аудитории.

«Курс бесплатный и будет доступен как в прямом эфире, так и по запросу на сайте», - сказано в сообщении.

В течение 2021 года Google планирует трижды провести курс и предоставить возможность получить новые знания более чем 5 тыс. представителям туристического бизнеса.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году Министерство цифровой трансформации и технологическая компания Facebook проводили бесплатные воркшопы для предпринимателей «Основы использования Facebook и Instagram для развития бизнеса онлайн».

В июне 2020 года Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (МФК) представило национальную онлайн-школу для предпринимателей на платформе «Дія.Бізнес».

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Автор: Павел Степанец