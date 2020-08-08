Данные почти 7 тысяч украинских военных "слили" в Telegram-канал - Офис омбудсмена
В Telegram неизвестные выложили список с личными данными 6 907 украинских военнослужащих.
Об этом сообщает Офис омбудсмена.
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Злоумышленники «слили» ФИО военных, номера воинских частей, даты самовольного оставления воинских частей.
По этому поводу Офис направил в СБУ и Нацполицию соответствующие письма, чтобы немедленно заблокировать Telegram-бот, который по состоянию на 7 августа продолжал распространять файл с персональными данными.
Согласно обновленной информации, полиция Соломенского района Киева уже открыла дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.
В Украине уже не первый раз сливают персональные данные граждан в Telegram. В мае 2020 заработал бот, использовавший большие объемы персональных данных миллионов украинцев. Скандал связали с работой приложения «Действие».
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