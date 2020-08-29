Компания Илона Маска Neuralink представила микрочип для мозга, а также новое поколение робота-хирурга, который вживляет этот нейроинтерфейс.
Презентацию новинок компания провела в субботу – как и планировала ранее.
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Чип от Neuralink: основные характеристики
В отличие от предыдущей версии, у нового чипа для мозга – крошечный размер (всего несколько сантиметров). Его помещают под кожу.
Функциональность нейроинтерфейса тоже развили – теперь он может поддерживать даже музыку и работать с другими устройствами. Более того, через него можно управлять Tesla.
Кроме того, авторы новинок сделали его незаметным под волосами и не ощутимым для носителя.
Neuralink: зачем это миру?
По словам разработчиков, чип прежде всего будет использоваться в медицинских целях, в частности для симуляции зрения у слепых людей.
Чоп Neuralink: как устанавливают
Установка происходит полностью автоматически: для этого есть робот-хирург, который, имплантируя чип, не повреждает тканей и нервную систему. Сама операция, говорит Маск, будет проходить для пациента безболезненно.
Однако разработчики убеждают, что это еще не окончательный результат и они ищут лучшего решения. Поэтому пользователей, очевидно, будут ждать и следующие версии чипа.
Безопасность установки проверили на свиньях, потому что они: во-первых, похожи на людей, во-вторых, любят есть.
Neuralink: другие функциональные характеристики
Разработчики обещают сверхмощную скорость чтения и записи чипа, что не сравнимо с задержками обычного компьютера.
Технология Bluetooth с высокой энергоэффективностью (BLE) для поддержания связи с окружающими.
Имплантат позволит работать с системой памяти, в частности мышечной.
Также авторы идеи обещают полное восстановление нервной системы путем использования дополнительного имплантата – без помощи гаджетов, лишь усилиями нервной системы.
Раньше Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
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