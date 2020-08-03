Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека

Маск отметил, что конечной целью данной разработки является налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.

Об этом пишет The Independent.

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Маск отметил, что конечной целью данной разработки является налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека. По его словам, это позволит слушать музыку прямо в голове.

Маск подчеркнул, что также чип позволит парализованным людям восстановить утраченный контроль над конечностями.

Ранее компания Маска Neuralink презентовала нейроинтерфейсы для подключения человеческого мозга к компьютерам.

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