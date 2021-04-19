Президент гордится, что к разработке этого вертолета причастен украинец Игорь Панченко.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) с первым полетом Mars Helicopter.

Читайте такжеNASA получило уникальный снимок космической пыли на орбите Венеры (фото)Об этом глава государства сообщил в Twitter.

«Технологии побеждают. Поздравляю НАСА с первым полетом MarsHelicopter! Горжусь, что среди его разработчиков – украинец Игорь Панченко», – заявил он.

По словам президента, Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника «Сич-2-30».

Первый полет вертолета на Марсе: подробности

Летательный аппарат Ingenuity («Изобретательность»), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance («Настойчивость»), 19 апреля совершил первый испытательный полет.

Высота первого полета, который длился примерно 20 секунд, составляла почти три метра над поверхностью планеты. Во время полета марсоход Perseverance ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном.

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Автор: Константин Гончаров