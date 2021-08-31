Процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 октября и будет проходить в несколько этапов для повышения качества.

Американская компания Microsoft объявила дату выхода новой операционной системы Windows 11, в частности пользователи получат к ней доступ 5 октября этого года, сообщается в блоге компании.

Отмечается, что Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление на соответствующих компьютерах (ПК) с Windows 10. Кроме того, некоторые модели ПК поступят в продажу уже с предустановленной новой операционной системой Windows 11.

Как сообщается в блоге Microsoft, Windows 11 позволит повысить производительность устройств и эффективность работы с приложениями.

Также в компании сообщили, что бесплатное обновление до Windows 11 будет происходить поэтапно. В частности, процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 октября и будет проходить в несколько этапов для повышения качества.

"Сначала обновление будет доступно для новых устройств, которые отвечают всем необходимым требованиям. Затем обновление будет распространяться на устройства, которые находятся на рынке (на основе интеллектуальных моделей, которые учитывают соответствие аппаратного обеспечения всем необходимым требованиям, показателям надежности, возрастные устройства и другим факторам, которые влияют на процесс обновления)", - добавили в компании.

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Ожидается, что все соответствующие устройства получат возможность бесплатного обновления до Windows 11 к середине 2022 года.

В свою очередь, пользователи ПК, которые не хотят обновления и перехода на новую операционную систему, могут продолжать пользоваться Windows 10. Поддержка системы будет до 14 октября 2025 года, следующее обновление Windows 10 появится в конце этого года.

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Автор: Павел Степанец