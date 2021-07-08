В середине июля ожидается магнитная буря средней силы.

В середине июля в Украине ожидается недолгая магнитная буря средней силы. Этот период может быть трудным для метеочувствительных и пожилых людей. Во время повышенной солнечной активности может ухудшиться самочувствие.

Что такое магнитная буря?

Геомагнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда ожидается ближайшая магнитная буря

Повышенная солнечная активность четвертого уровня ожидается в субботу 10 июля. Бури не будет, однако всплеск может вызвать недомогание. Следующие опасные дни ожидаются 18 и 19 июля. Однако прогноз со временем может измениться.

Как магнитная буря влияет на здоровье

Сильнее всего магнитные бури влияют на пожилых и метеозависимых людей, а также обладателей хронических заболеваний. В день повышенной солнечной активности могут возникнуть следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и суставах, обострение хронических заболеваний, повышение артериального давления, бессоница.

Защититься от негативного воздействия можно, придерживаясь правил здорового образа жизни.

Откажитесь от жирной, жареной, калорийной пищи.

Кофе и алкоголь замените травяным чаем.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки.

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Автор: Екатерина Пулатова