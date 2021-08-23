Магнитные бури в августе 2021 самый сильный удар приберегли напоследок: 24 августа, 25 августа и 26 августа людей ожидают сильные геомагнитные возмущения.

Геомагнитные бури опасны для человека, так как меняют биоритмы организма. Магнитная буря влияет на органы дыхания, центральную нервную систему, способна спровоцировать проблемы с сердцем и даже вызвать преждевременные роды.

Поэтому людям с ослабленным здоровьем (пожилым, беременным, пациентам с хроническими болезнями и др.) стоит быть особо осторожными, когда магнитные бури в августе 2021 выходят на свой пик.

Магнитная буря24 августа 2021 года по силе своей достигнет трех-четырех баллов. Особо опасное время – ночь. Поэтому перед сном стоит принять расслабляющую ванну, выпить успокаивающий травяной чай и в целом постараться лечь вовремя (чтобы на сон осталось минимум семь часов).

Магнитная буря 25 августа 2021 года уже к вечеру укрепится на отметке в четыре балла. NASA предупреждает, что планетарный индекс подскочит до 15 (его норма – 5). Поэтому в конце рабочего дня вероятны проблемы с концентрацией, головокружения, нервозность и упадок сил. Напрягаться в это время не стоит, особенно, если человек почувствует одышку, тошноту или тахикардию.

Магнитная буря26 августа 2021 года станет самым сложным периодом: ослабленный в предыдущие дни организм будет особенно уязвим. Вероятно также ухудшение психологического состояния.

Поэтому в ближайшие дни рекомендуется:

снизить физическую активность;

чтобы избежать проблем со свертываемостью крови, можно принять аспирин, а для укрепления нервной системы – настойку пиона, пустырника, валерианы;

компенсировать процессы окисления, которые ускоряются во время магнитных бурь, поможет аскорбиновая кислота;

для улучшения кровообращения мозга можно попробовать легкий массаж шейно-воротниковой зоны;

в рабочие помещения нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха;

из меню убрать жирную и сильно соленую пищу, алкоголь и кофеин.

Отметим, что магнитные бури в сентябре 2021 начнутся уже с первых чисел. Так, магнитная буря 2 сентября 2021 по силе удара оценивается в три балла. А магнитная буря 3 сентября 2021 года уже будет силой в четыре балла.

Читайте также:

Автор: Диана Беловодская