Археологи долго бились над загадкой линий Наска.

Искуственный интеллект помогает в решении одной из величайших загадок археологии. Ученые с помощью ИИ сумели открыть 303 новых геоглифа на линии Наска в Перу, над разгадкой которых археологи бились более века, сообщает Science Focus.

Огромные геоглифы - отметки на земле, созданные народом Наска между 200 г. до н. э. и 650 г. н. э., покрывают обширные площади пустыни. Там изображены животные, растения и орудия труда. Используя засушливую землю в качестве холста, древние перуанцы творили в таких масштабах, что многие из их замыслов можно в полной мере оценить лишь с воздуха.

С 1940-х годов около 430 из этих линий Наска были обнаружены с помощью наземных и воздушных исследований, но их значение до сих пор остается предметом споров. Чтобы решить эту древнюю загадку, археологи обратились к ИИ. Команде ученых потребовалось всего шесть месяцев, чтобы обнаружить новые 303 геоглифа.

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"Возможность провести исследование за такой короткий период была достигнута благодаря использованию ИИ. Искусственный интеллект отлично справляется с эффективной обработкой больших объемов данных", - рассказал профессор Масато Сакаи из Университета Ямагата в Перу.

Ученые научили искусственный интеллект анализировать огромные участки аэрофотоснимков, выявляя ранее скрытые геоглифы. ИИ не только помог идентифицировать больше линий, но и изменил подход археологов к изучению древних цивилизаций. Обрабатывая аэрофотоснимки, он способен выявлять закономерности, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными человеческим глазом. Он предлагает более эффективный и точный способ картирования и понимания исторических останков.

Отмечено, что линии Наска были созданы путем соскабливания верхнего слоя почвы для обнажения более светлого материала под ним. Их точное и сложное исполнение демонстрирует развитое понимание геометрии и пропорций древними перуанцами.

Изучив новые рисунки с помощью ИИ, ученые предположили, что многие из геоглифов были частью ритуальных дорожек, по которым люди ходили, чтобы общаться с богами. Способность ИИ идентифицировать эти новые места помогла подтвердить, что геоглифы были созданы не только как проявление художественного искусства, но и как духовные и культурные символы.

"ИИ не идеален, особенно в археологии. Но через несколько лет мы, возможно, мы сможем разрабатывать алгоритмы с очень хорошей точностью, помогая людям экономить время, энергию и деньги", - сказала эксперт по ИИ и археологии, преподаватель Университета Саутгемптона, доктор Александра Карамитроу.

Загадка линий Наска

Как писал УНИАН, ранее ученые сделали детальный анализ загадочных рисунков Наски. Они включают в себя линии, геометрические фигуры, а также изображения животных и растений.

Повторный анализ показал, что рисунок "колибри" является, вероятно, дроздом-отшельником. Еще несколько изображений представляют собой рисунки пеликанов.

Другие рисунки птиц, которые ранее считались "кондорами" или "фламинго", как выяснили ученые, не имели ярко выраженных признаков этих птиц: более того, они вообще не соответствуют живым существам, обитающим на территории Перу.

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