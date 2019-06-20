Таких животных в Перу нет: ученые сделали детальный анализ загадочных рисунков Наски

Рисунки в пустыне Наска формируют область, занимающую примерно 450 квадратных километров.

Японские исследователи провели детальный анализ знаменитых изображений в пустыне Наска и пришли к выводам, которые отличаются от более ранних.

Об этом сообщает Naked Science.

Рисунки представляют собой гигантские геометрические и фигурные геоглифы. Изображения в Наска и плато Пальпа находятся приблизительно на расстоянии 400 километров южнее столицы Перу Лимы. Вместе они формируют область, занимающую примерно 450 квадратных километров.

Рисунки вырезали между 400-ми годами до н.э. и 1000-ми годами н.э. Их авторами были люди, которые жили до инков: предположительно, представители культуры Наска.

Сами рисунки включают в себя линии, геометрические фигуры, а также изображения животных и растений. Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 рисунков, среди которых - изображения птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».

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Полностью рассмотреть рисунки можно лишь на аэрофотоснимках, поэтому японские ученые применили орнитологические подходы для идентификации 16 геоглифов птиц.

Как говорит Масаки Эда из Музея Университета Хоккайдо, до этого момента изображенных на рисунках птиц идентифицировали с помощью общих впечатлений или нескольких морфологических признаков. Более точный анализ клюва, головы, шеи, крыльев и хвоста позволил детальнее установить их принадлежность к тому или иному виду.

Повторный анализ показал, что «колибри» является, вероятно, дроздом-отшельником. Еще несколько изображений представляют собой, скорее всего, изображения пеликанов. Другие рисунки птиц, которые ранее считались «кондорами» или «фламинго», как выяснили ученые, не имели ярко выраженных признаков этих птиц: более того, они вообще не соответствуют живым существам, обитающим на территории Перу.

Как говорит Масаки Эда, представители культуры Наска могли наблюдать за пеликанами при сборе пищи на побережье. Повышенное внимание к экзотическим для этих людей птицам, по мнению ученого, может стать ключом к решению некоторых вопросов, актуальных для современных историков.

Как сообщал УНИАН, археологи в северной части Перу обнаружили останки 140 принесенных в жертву детей. Ученые говорят, что это может стать крупнейшим в мире случаем детской жертвы.